新冠肺炎至今仍無疫苗研發成功，但各國對於解封紛紛蠢蠢欲動，台灣國內也連續29天無新增本土個案，加上天氣明顯轉為炎熱，不少民眾開始好奇搭乘大眾運輸戴口罩何時能解禁？疫情指揮官陳時中回應此問題，他表示「生活的相關規定會放鬆，但是個人防護這一塊不會放鬆！」

雖然疫情尚未平息，但台灣防疫有成，有網友在PTT問卦「大家是不是鬆懈不戴口罩了？」表示近日觀察到大家開始都不戴口罩的現象，質疑台灣人是不是過度放鬆了？但有不少人道出殘酷事實，主要是因為最近「天氣太熱」，真的很難一直戴口罩。

不少人在外戴口罩被悶得受不了，又礙於大眾運輸的口罩禁令不得不把口罩戴整天。媒體詢及大眾運輸強制戴口罩限制何時能解禁？對此，陳時中回答，生活的相關規定會放鬆，但是個人防護這一塊還是需要繼續(指不會放鬆)。

陳時中表示，已經有一段時間沒有出現本土案例，國人的生活不必像前一陣子一樣警戒，但是千萬不能鬆懈，他強調，在沒有相當大的科學進步之前，保持社交距離、戴口罩、勤洗手是最基本防線，也是「必要行為」。至於何時能解除戴口罩回歸正常生活，則沒有準確時間表。

(中時電子報)