桂盟國際（5306）董事會今（11）日通過2020年第一季度財報。在新冠肺炎導致中國大陸工廠遲延開工、歐洲補修市場同受封城影響而銷售衰減等不利因素影響下，桂盟的營運表現仍在水準之上，第一季稅後淨利2.2億元，EPS達1.72元。

受到疫情影響，桂盟大陸各廠陸續於2月底復工，至3月初產能利用率才陸續回復至以往水準。不過，歐美疫情自3月中開始趨緊，消費市場突然緊縮，造成第一季營運變化甚大。

桂盟表示，疫情爆發期間，除做好各項防疫措施外，同時也就生產安排、庫存調整、費用控管等各項營運關鍵指標持續深化改善，第一季在各項不利因素影響下，仍維持毛利率42％、淨利率20％等水準以上表現。

桂盟今日也公布4月合併營收為4.1億元，年減7.67％；前4月合併營收15.08億元，年減13.79％。

桂盟表示，在歐美疫情趨緩下，自行車在交通與休閒上重新受到重視，歐洲許多國家也開始增設自行車專用道，讓民眾可以安心騎乘。疫情影響下，人們也開始增加戶外活動，減少室內群聚、活動，相信對自行車產業來說，將帶來正面效益。

桂盟今年將發放4.5元現金股利，以今日收盤價90.40元來看，現金殖利率近5％，位居產業前茅；桂盟今年股東會將於6月24日舉行。

(工商 )