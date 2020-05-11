倫元投顧分析師陳學進表示，台股11日開高走高，終場上漲111.84點，漲幅1.03％，收在11,013.26點，櫃買指數同步收紅，終場走揚0.75點，漲幅0.53％，以141.8點作收。三大法人方面，外資轉買28.13億元，投信續買7.5億元，自營商轉賣2.88億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼205口多單，累計淨多單部位為36,882口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖然美國4月非農就業人數大減2,050萬人，幾乎抵銷過去十年經濟增長所帶來的就業機會，失業率飆至14.7%更打破二戰後紀錄，白宮經濟顧問也預測5月或6月將是高峰，失業率將攀升至20％以上，但是美股四大指數8日不跌反漲，與台股連動係數相對高的費半指數漲幅近3％，顯見後市行情續漲機率仍然偏高。

此外，隨新增確診人數下降、多國將陸續解封並重啟經濟外，VIX恐慌指數、倫敦西德州輕原油（WTI）及美國十年期債券等風險指標也已降溫，美聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及日本央行同時採取無限量貨幣寬鬆（QE）的政策，因此台股若守穩月線或10,332點關卡不破，逢回作多策略不變。

個股方面，本周納入投資組合的錸寶，儘管11日股價漲停後未能鎖住，然在多方趨勢向上及法人大戶心態偏多不變前，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

另外防疫概念股因股價都偏離基本題材，加上籌碼轉趨凌亂，基於風險考量，不宜過度著墨或搶進，反觀低基期、低位階、具轉機成長題材的好股票卻有望接棒演出，包括銅箔基板、IC載板、Mini LED、蘋概、半導體設備、封測、Type-C、風電及5G基建題材等。

(工商 )