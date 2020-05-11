永誠國際投顧分析師李忠興指出，上周美國經濟數據慘澹，不過隨著疫情逐漸緩和，市場聚焦經濟重啟進展，市場情緒轉為樂觀，美股四大指數8日全面收紅，激勵台股11日開高震盪走揚，再度站上萬一大關，收盤上漲111點，以11,013點作收。

進一步觀察盤面，他表示，防疫概念股11日延續大震盪走勢，當前需留意融資籌碼變化，若大跌股出現融資大增，表示籌碼落到散戶手中；反之，則不必過度擔心。

美國科技股在龍頭的帶領下，那斯達克不但站上所有短中長期均線，也收復去年底的收盤點位，意即科技股已收復今年失土。台股電子族群距去年年底的收盤仍有8.3％的漲升空間，短線在防疫股漲多震盪後，電子股重獲市場青睞，後續值得留意。

個股方面，本周納入投資組合的建準，商務筆電與伺服器訂單強勁，挹注4月營收達12.51億元，改寫歷史新高，加上接獲5G基地台網通設備，下半年業績持續看俏。

(工商 )