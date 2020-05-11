啟發投顧分析師楊基政表示，台股上臨半年線反壓，目前續於年線附近震盪，短線在月線未跌破前，操作面宜買黑賣紅，切勿追高殺低。個股方面，本周納入投資組合的華擎，技術面轉強，有機會續漲。

他指出，近期大盤呈現橫向整理機率高，以個股表現為主，搶反彈須掌握類股輪動節奏，電子族群彈至中期均線位置可先出場，選股建議著重4月營收成長性高的族群或個股，同時避開4月營收顯著衰退者。

(工商 )