逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:532020/05/11 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股上臨半年線反壓，目前續於年線附近震盪，短線在月線未跌破前，操作面宜買黑賣紅，切勿追高殺低。個股方面，本周納入投資組合的華擎，技術面轉強，有機會續漲。 他指出，近期大盤呈現橫向整理機率高，以個股表現為主，搶反彈須掌握類股輪動節奏，電子族群彈至中期均線位置可先出場，選股建議著重4月營收成長性高的族群或個股，同時避開4月營收顯著衰退者。 (工商 ) #華擎 #啟發投顧分析師楊基政 #逐洞賽 #台股 #上臨 也許您會感興趣 推薦閱讀 道交條例修正案過初審 接送幼兒不受臨停3分鐘限制 16:182020/05/07 生活 民眾黨提新增臨停紅虛線 魯明哲打臉指曾被否決 15:322020/05/07 社會 逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:122020/05/07 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:122020/05/07 財經 逐洞賽》永誠國際投顧分析師李忠興 17:122020/05/07 財經 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:112020/05/07 財經 520強軋行情 「空頭不死、多頭不止」 04:102020/05/08 財經要聞 挑戰法理台獨底線 兩岸臨極限爆炸 04:102020/05/09 政治要聞 低點吹反攻號 台股基金衝 12檔賺逾四成 04:102020/05/10 財經要聞 具轉機題材 訂單需求強勁 華豐宏捷科 業績靚 04:102020/05/10 產業特刊 財經熱門新聞 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 經濟重啟太快！陸韓疑疫情重燃 國際油價重挫逾4％ - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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