台中市議會定期會11日進行專案報告，曾扮演「神力女超人」質詢的民進黨市議員賴佳微，中午休息時，突然臉色發白趴在桌上。市長盧秀燕見狀，急忙找衛生局長曾梓展及多位議員前往關心；賴佳微因堅持不願送醫，議會人員找來輪椅，協助讓佳微回到個人研究室休息。

市議會有「美女議員」稱謂的賴佳微，10在個人臉書曾透露罹患先天性二尖瓣脫垂;今年4月已2次突然因失去意識而昏厥。

賴佳微今天在議事堂等候質詢時，臉色突然發白變青色，中午休息時她趴在桌上，對面官員席的市長盧秀燕見狀，急忙趨近關心，市議員陳淑華、李天生、賴義鍠、張耀中等見狀亦上前關心。

盧秀燕請衛生局長曾梓展來為賴診斷，但曾沒有帶聽診器，除詢問她的身體狀況及用藥情形，一度欲請救護車緊急送醫，但賴佳微則婉拒就醫。賴佳微指出，她昨天上午已服用3顆醫生開立的藥物，是因為受到刺激心臟突然很痛。

賴佳微日前曾控告國民黨一位年輕的男性議員，涉嫌對她性騷擾，但因檢察官以證據不足結案，對她造成很大的陰影；本會期前她特前往拜會國民黨籍議長張清照，請議長約束該名男議員議會期間不可以出現在她的四周，未料今天由副議員顏莉敏主持。

賴佳微中午看到該男性議員出現在她的前方，當場引發身體不適；因賴佳微癱軟在座位上，議會人員找來輪椅，由曾梓展、賴義鍠等協助護送賴佳微回到研究室休息。

(中時 )