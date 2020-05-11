屏科大學鳥類生態研究室野放黑鳶「小茄子」，紀錄到牠單日由南飛到北的路徑，證明南北兩黑鳶族群交流的可能性。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

「小茄子」被送到屏科大救治。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

「小茄子」的飛行路徑。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

台灣黑鳶有候鳥族群！屏東科技大學繫放的黑鳶「小茄子」，繼5日從台灣南部飛到北部，打破以往南、北兩黑鳶族群不相往來的認知後，8日再有創舉，往北飛出海並抵達大陸，打破以往台灣黑鳶為留鳥的認知，確定有候鳥族群存在。

過去一般認為台灣黑鳶分為南、北兩族群，除了是留鳥外，也相互不往來，都只在固定區域活動，屏科大繫放了10多隻黑鳶，均得到這樣的結果；也有人猜測台灣黑鳶有候鳥族群存在，但均無證據。

小茄子因老鼠藥中毒，2月在屏北某茄子園被撿到後，送至屏科大保育類野生動物收容中心救治，經2個多月調養恢復，4月27日裝了衛星追蹤器後野放。5月5日一早牠突然往北狂飛，從屏東霧台一路沿著中央山脈飛抵宜蘭雪隧山上，飛了260公里。

沒想到小茄子又有創舉，8日上午突然從富貴角燈塔出海往北飛，下午抵達大陸溫州外海某無人島，休息一天後，10日飛入大陸境內。難得的是，小茄子9日在無人島上時，正巧被受委託到無人島做鳥類調查的鳥友陳光輝拍攝到，留下珍貴的影像。

陳光輝描述：「9日當天島上就只有一隻黑鳶，從中午11點半到下午4點左右離島。當天島上風非常大，而且常起霧，估計不利牠飛行；另外有看到2隻在島上繁殖的遊隼，偶爾會來騷擾攻擊牠。」

照片中小茄子背上追蹤器和藍色腳環M5都非常清楚，雖然經過長途飛行，飛羽狀況相當不錯，讓研究員安心不少。屏科大鳥類生態研究室研究員洪孝宇說，小茄子的消息目前已在大陸鳥友圈「炸鍋了」，很多鳥友都在關注他的狀況。

他說，現正值春季候鳥北返季節，小茄子的行跡證明台灣黑鳶有候鳥族群存在。牠將一路飛回繁殖地，究竟是大陸北方、蒙古，還是西伯利亞，會繼續觀察。至於未來牠的路徑因考量其安全，會等牠抵達目的地後才會公開。

研究室也歡迎有目擊或拍到小茄子的鳥友私訊回報，並請大家減用老鼠藥及農藥，讓台灣環境變得更好，期待小茄子秋天再度造訪。

(中時 )