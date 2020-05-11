隨著全美各地開始重啟經濟活動，市場擔憂新冠肺炎疫情重燃，經濟活動恐怕又遭到打擊，例如德國、大陸、南韓最近又爆出疫情回溫跡象，恐導致需求再度萎縮，抵銷掉OPEC+減產協議努力，國際油價周一(11日)一度重挫逾4%。

截至台北時間11日下午5點45分，紐約西德州原油(WTI)6月交割期貨價格每桶下跌0.59美元或2.38%、暫報24.15美元；布蘭特原油期貨價格每桶下跌0.39美元或1.27%、暫報30.23美元。

據路透報導，國際油價連兩周收紅，但近期傳出大陸東北以及南韓出現第二波疫情感染情況，導致市場擔憂國際油價周一下跌，OCBC經濟學家Howie Lee指稱，這情況讓人非常擔憂，這代表重啟經濟恐怕會出現新一輪感染趨勢，但總體而言，布蘭特原油價格應該會維持在每桶30美元水位。

隨著疫情大爆發，全球石油需求驟降了約30％，全球原油庫存大增，國際油價甚至在上月底結算前出現史上首見的負油價。

(中時電子報)