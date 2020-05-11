桃園龍潭警方查獲販毒集團。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園龍潭警方查獲販毒集團。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名以黃姓男子為首，夥同多名男子組成的販毒集團，經員警長期跟監蒐報集團成員及相關佐證後，報請桃園地方檢察署指揮偵辦，10日持搜索票分別至桃園市龍潭區、龜山、桃園、八德及新北市林口區等處所，執行搜索攻堅行動。

警方考量狡猾黃嫌有多處住居所，加上旗下共犯分別居住各地，不敢貿然執行搜索逮捕行動，以優勢警力，結合了桃市警局少年隊及刑事警察局第三大隊幹員等友軍單位，兵分多路共同前往執行查緝行動。

案經警方專案小組於10日於桃園市龍潭區、龜山、桃園、八德及新北市林口區等各處所埋伏等候見時機成熟，分別持搜索票、拘票及傳票同步執行搜索6處拘提6人查緝販毒集團主嫌人員，另並傳喚數名藥腳，總計19名，現場並查獲毒品咖啡包89包、愷他命6包（毛重6.35公克）、搖頭丸1包（毛重0.5公克）、笑氣鋼瓶3瓶、拉K吸盤4組、空氣槍1支、電子磅秤、分裝袋1批等相關犯罪證據，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方對於黃嫌有販賣毒品給不特定人士之嫌，仍積極向上溯源並持續追查上游供毒集團，以及販賣毒品流向，另有無涉及其他刑案。

龍潭警分局分局長蕭欽杰表示，由於毒品對社會的影響甚大，近年來國內各種毒品氾濫的態勢迅速，警方及時的偵破毒品案，無非是替社會剷除一大毒瘤，掃蕩毒品維護社會治安，警方責無旁貸！民眾倘發現不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。

(中時 )