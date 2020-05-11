國內新冠肺炎疫情趨緩，高雄市長韓國瑜今（11）召開防疫會議後宣布，將採3階段循序開放高市府權管的室內外場域。6月1日先開放管制的室外場域，6月30日開放公部門權管的室內場域，7月15日若沒進一步疫情，校園則全面開放。至於舞廳、酒店是否解禁？已行文中央流行疫情指揮中心，希望獲得更明確指示再對外公告。

韓國瑜表示，市府既要執行防疫專案，又要兼顧市民享受公共空間，因此訂出三階段逐步開放場域，他曉得這段時間很多市民很悶，希望大家再忍耐一段時間，再20幾天就會逐步開放。而舞廳 、酒店及男女陪侍的店何時解禁，靜等中央說明後，再進一步裁決。

衛生局長林立人指出，三階段開放是針對原本受到管制的公部門場域，第一階段6月1日開放高市婦女館；第二階段6月30日則開放長青中心、長照C據點、社區活動中心、里民活動中心、運動中心等室內場域；第三階段則是校園全面開放。

林立人也提及，日前高市府拋出針對第一線高風險醫護人員篩檢，4月30日已發函給中央流行疫情指揮中心請求同意，但5月5日獲得回覆遭拒，理由包括中央認為目前篩檢有偽陰性、社區感染相對低，對於該審議結果予以尊重，市府也暫時不去處理。

衛生局簡任技正潘炤穎提到，敦睦艦隊事件有3名確診者，雖然無症狀，但在5月3、4日確診，因此往後推28天，逐步開放公部門場域，尤其校園安全，不容一絲一毫閃失，國外有前車之鑑，如新加坡開放移工導致後續疫情嚴重，因此高市府相關防疫、配套措施會更加嚴謹。

經發局長伏和中表示，市府已啟動紓困專車，前進市場與民眾面對面解說，解說約200人次，將延續到5月22日。至於酒店、舞廳復業狀況，5月8日衛生局已函釋中央說明，當初停業是由中央規定，如今要復業也會遵從中央指示，若有確定消息再對外說明。

觀光局長邱俊龍指出，5月23日至6月7日將在愛河畔舉辦花農市集，這是農糧署補助的活動，為了解除花農產量壓力的紓困方案，市府將針對防疫流程縝密會勘再舉辦。

(中時 )