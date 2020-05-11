建新國際偏重大宗物資裝卸 獲利年增209％ 18:032020/05/11 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 建新國際（8367）11日公布今年首季報財報，公司因為營業項目偏重大宗物資裝卸，未受新冠肺炎疫情影響，加上去年卸煤倉故障影響營收，另公司今年新增銅土客戶，首季營收4.73億元，年增28.87％，獲利0.34億元，年增209％，EPS0.42元。 建新國際首季僅有貨櫃場站部分櫃量有因新冠肺炎減少兩成，但因公司加強成本控制，增加併櫃業務，已降低虧損，4月營收1.62億元，年增9.40％，第二季估計可以保持第一季獲利水平。 (工商 ) #建新國際 #大宗物資 #裝卸 #偏重 #獲利年增 也許您會感興趣 推薦閱讀 南茂湧訂單 Q1獲利年增2.7倍 04:102020/05/07 證券．權證 《業績-電子通路》全國電子首季獲利年增1成 EPS1.19元 13:412020/05/08 財經 東森購物4月傳捷報 獲利年增286％ EPS達3.46元 14:032020/05/08 財經 東森購物1~4月獲利年增286% 將擴大徵才500人 14:272020/05/08 財經 《業績-半導體》同欣電Q1獲利年增1.36倍 創近5季高點 12:162020/05/11 財經 《業績-航運》毛利改善 正德首季獲利年增近4成 14:492020/05/11 財經 《業績-其他》益張Q1獲利年增55％ 每股盈餘0.95元 17:392020/05/11 財經 《業績-光電》華宏首季獲利年增3.6倍 每股盈餘0.35元 17:392020/05/11 財經 財經熱門新聞 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 華為財務職位砍千人 任正非氣炸：不知誰幹的 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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