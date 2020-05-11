建新國際（8367）11日公布今年首季報財報，公司因為營業項目偏重大宗物資裝卸，未受新冠肺炎疫情影響，加上去年卸煤倉故障影響營收，另公司今年新增銅土客戶，首季營收4.73億元，年增28.87％，獲利0.34億元，年增209％，EPS0.42元。

建新國際首季僅有貨櫃場站部分櫃量有因新冠肺炎減少兩成，但因公司加強成本控制，增加併櫃業務，已降低虧損，4月營收1.62億元，年增9.40％，第二季估計可以保持第一季獲利水平。

(工商 )