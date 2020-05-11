相較於歐美國家，印度新冠疫情算是輕微，但一段在網路上瘋傳的影像，卻令印度人又驚惶又憤怒。孟買Sion醫院的新冠肺炎病人病床附近，赫然擺著多具無人認領的新冠死者遺體，輿論大譁，憂慮醫療體系一旦無法負荷而崩盤，疫情將難以收拾。而該院院長已經遭到降職。

Outraged to see corpses laid beside the sick at Sion Hospital. Why isn’t @mybmc following @WHO-prescribed protocols when disposing of #COVIDー19 corpses?



Public hospital staff are doing their best with limited resources at hand. Mumbai’s administration needs to step up NOW! pic.twitter.com/MURUNsIyfc — Milind Deora मिलिंद देवरा (@milinddeora) May 7, 2020

影片顯示，屍體被以黑色塑膠包覆，就擺在正在接受治療的病人鄰床，而病人家屬也在病房裡走來走去，屍體就在旁邊，相當驚悚。

畫面曝光後，大眾怒火中燒，許多民眾更擔心，萬一確診不斷升高，地方政府恐怕無法負荷，這家醫院的慘狀就可能上演，最後醫療體系勢必崩盤。

院長印格里怒批都是家屬的錯，因為法律規定新冠肺炎病人在宣告死亡30分鐘內，必須被移走。他解釋屍體還在病房，是因為停屍間已滿。他坦言，法律沒有明確規範，醫院該怎麼處置無人認領的遺體。

印格里遭降職後，新任院長巴爾瑪爾告訴英國《衛報》，這種事不會再發生，問題的癥結在教育，人們都必須了解新冠肺炎的真相。

(中時 )