疫情漸趨緩和，創世基金會台東院7日起開放家屬限時、限次探視，高齡80歲的王伯伯，過去幾乎每天都去陪伴植物人兒子，這次隔了近3個月終於又見到朝思暮想的兒子，雖然要保持1.5公尺的距離，已經稍解老人家對愛子的思念。

睽違3個月，王伯伯終於又踏進創世台東院的病房裡，他說，當時兒子睜大著眼睛，好像在抱怨怎麼那麼久沒來。王伯伯隔著1.5公尺的距離端詳著兒子的臉，雖然不能撫觸，但是老人家已經寬心許多。

48歲的阿汶從小因腦性麻痺，日常生活需要他人協助，10多年前吃飯噎到，缺氧過久成植物人，王伯伯與妻子扛起照護之責，隨著夫妻兩年紀漸大，4年前讓阿汶入住創世台東院。

4年來，王伯伯幾乎每天都風雨無阻到院陪伴阿汶，整理被褥、牽牽兒子的手，2月中旬疫情爆後，院方超前部署，禁止民眾探視住民，王伯伯表示，雖然隨時可透過電話了解阿汶近況，對院內護理人員的照顧也很放心，但還是很不習慣，很想念兒子。

創世台東院表示，雖然中央疫情中心1日就宣布開放民眾有條件前往長照機構探視住民，但是創世基金會經重新規畫後，7日才開放預約，並且規定每人每周1次，每次1小時，過程中謹守防疫規定，不能碰觸病患身體 。

(中時 )