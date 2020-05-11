率先走出新冠病毒疫情後，發起「一帶一路」倡議的盟主中國大陸忽然發現自己成為世界最大債主，這些因疫情導致經濟停滯的一帶一路國家，紛紛呼籲中國大陸減免其債務，但大陸與全球各國相同一樣自身難保，顯然也無意免除一帶一路參與國大批基礎設施建設的債務。

據《美國之音》報導，國際貨幣基金組織(IMF)在最近的全球展望報告中表示，全球經濟將面臨1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退。在疫情打擊下，低收入國家狀況更糟，除因缺乏醫療基礎設施難以應對疫情，還背負著沉重債務，在疫情衝擊下將面臨經濟崩潰。

報導說，這些國家向國際多邊機構求助下，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）提供了大規模緊急救助，但遠不夠用。兩個機構呼籲G20集團中的債權國停止向低收入國家收取貸款利息，已獲G20集團成員同意停息至年底。

其中也包括中國大陸在內，但大陸承諾停息項目不包括優惠貸款，這意味著將「一帶一路」計畫中向低收入國家提供的貸款被排除在外，頗令外界感到錯愕與失望。做為世界最大的債權國之一，大陸如果繼續向他們收取利息，將迫使這些貧窮國家在還債和進口食品和藥物等必要物品之間做出選擇。

報導說，外界對中國大陸顯然有更大的期望，原因在於大陸近年來已是全球最大的債權國之一。2013年中國大陸推出「一帶一路」(絲路經濟帶與海上絲路)倡議後，這些低收入國家利用大陸的貸款建設大型基礎設施，因此也有人將它稱作「新馬歇爾計畫」，冀望這個計畫能帶動絲路周邊國家擺脫貧困。

但是現在這些低收入國家因無力償還債務而陷入危機後，「一帶一路」受到越來越多的批評，甚至被稱為「債務陷阱」。這些低收入國家的貸款已有近半數處於違約高風險狀態，而這些商業貸款與優惠貸款若由大陸全部免除，顯然超出其本身的財政能力。

報導引述專家分析稱，疫情衝擊所有國家，也給中國大陸獨自管控這種局面的能力帶來真正的挑戰，但給大陸提供一個扮演世界拯救者的機會，一方面改善其投資組合，同時強化其可信賴發展夥伴的外交形象。

經濟專家表示，長期以來一直有評論者把「一帶一路」比喻為針對發展中國家的「馬歇爾計畫」，但兩者方式截然不同，唯一可比的是資金規模：馬歇爾計畫投入的資金以當前的美元價值計算，大約為1450億美元，而大陸「一帶一路」的資金規模大約為1350億美元。

報導表示，中國大陸也不願將「一帶一路」與馬歇爾計畫相比，因為馬歇爾計畫有意識形態及冷戰色彩，展示美國控制歐洲的戰略意圖，這與「一帶一路」強調共建、共用完全不同，「一帶一路」內容也豐富得多。也有西方經濟專家們簡單地指出兩者的根本不同：「馬歇爾計畫」全是贈款，「帶一路」貸款全是債務。

(中時電子報)