受疫情衝擊，台東縣申請牌照稅減徵達500餘萬元，房屋稅減徵也有100多萬元，台東縣政府地方稅收短少600多萬元，稅務局長李素琴表示，疫情造成的缺口，對縣府財政確實是一大隱憂，未來將朝節流方向做整體預算的調控，縣議員林威志也呼籲大家共體時艱，一起度過財政拮据的難關。

台東縣稅務局長李素琴11日在縣議會答詢時表示，在疫情衝擊下，台東縣地方稅在牌照稅部分減徵稅額達500多萬，房屋稅部分，因旅館業衝擊最大，也減徵100多萬元，總計逾600萬元 ；另外，從3月開始，進出娛樂場所的客人銳減，縣長饒慶鈴很關心，娛樂稅也減徵30％。

李素琴指出，原本就負成長的台東縣4月份整體稅收，相較於去年同期銳減許多，此趨勢確實令人憂心，在現階段不可能增加縣民額外負擔，也不容易開源的情況下，只能朝節流方向努力，俟疫情告一段落，縣府主計、 財經等單位，將檢討已停辦或緩辦的活動，做整體預算的調控。

縣議員林威志表示，因疫情造成稅收缺口，勢必排擠或 壓縮財政，更可能影響未來中央統籌分配款對地方的挹注，縣府相關單位均已預想到將來的變化，未來在爭取經費及活動辦理均會有所限縮，希望大家共體時艱，一起度過這次的財政難關。

(中時 )