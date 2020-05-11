新冠肺炎疫情期間，最辛苦的莫過於醫療體系的第1線防疫人員，儘管如此，高雄輔英科大仍有600多位準白衣天使舉行加冠禮，雖然受到疫情影響，校方只加冠不導光，儀式縮減但意義更重大，期盼這批未來的護理生力軍「視病猶親」，以專業挺身站在第１線，勇敢捍衛國人健康。
加冠暨導光典禮是護理科系最具歷史及特色活動，象徵對護理工作的熱忱與榮耀，男女生透過戴上護理師帽、背帶，點燃蠟燭，朗讀南丁格爾誓言，有祝福、期許及薪火相傳重要意義。
輔英科大護理學院院長黃芷苓指出，今年因新冠肺炎疫情衝擊，校方考量傳承、防疫及學生意願，最後決定只加冠不導光，且遵循中央的防疫準則，不開放校外人士也不邀請家長觀禮，以「班班相傳」拉開間距，中正堂會場只准１班進入，儀式完成離場後，再由另１班接續，全程錄影及採直播方式，校方大費周章安排2天讓600多名學生完成加冠儀式。
即將前往醫院實習的潘許景翔表示，每位護生一輩子只有１次加冠禮，所以每位學生都相當重視此加冠儀式，雖然今年縮小規模但不失莊重及意義，當初走上護理之路，是自己的選擇，前路無論多困難、多艱險，他都會堅持誓言及自我的期許。
(中時 )
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