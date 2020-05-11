申請防疫補償金，民眾怨錢沒進來。（取自「靠北蘇睏」臉書）

對於居家檢疫、居家隔離等5類的民眾均可申請每日1000元的補償金，但有民眾抱怨，4月2日到現在，明明都審過了，錢也沒進來。

中央流行疫情指揮中心曾於3月24日表示，因新冠肺炎而受隔離、檢疫者發給每日1000元的防疫補償金，已可於3月23日起受理申請，而照顧者的防疫補償申請將於3月31日起開始受理。

當時衛福部社工司司長楊錦青指出，防疫補償對象分為五類，包括：居家檢疫、居家隔離、集中檢疫、集中隔離者以及為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者，必須請假或無法從事工作的家屬，五類對象均可申請每日1000元的補償金。

申請方式可採書面郵寄、臨櫃或線上申辦，臨櫃方式可向受隔離或檢疫結束時之所在地直轄市、縣市政府申請。

不過今（5月11日）有民眾在《靠北蘇睏》臉書紛絲頁表示，他被隔離14天後，一結束就申請補償金，但是從4/02到現在，明明都審過了，錢也沒進來。

民眾打 1922，但是叫他找公所，找公所(桃園)又說案子很多，要再等等。

申訴民眾表示，他是跑外送的，隔離 14 天就少了 14 天的收入，只能更長時間在外面跑，母親節也不能休息。上週去申請紓困，說實話也不抱什麼期待了，審過都不一定拿得到。

(中時電子報)