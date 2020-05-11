國內新冠肺炎疫情趨緩，縣長林明溱11日在縣務會議時表示，縣內l0家醫院有條件開放，加護病房及安寧病房，每日固定1次探視時段，每人每次限2名訪客；一般病房一律禁止探病，請家屬親友改採視訊、通訊聯繫。

衛生局長黃昭郎指出，縣內醫院放寬管制措施包括，開放加護病房及安寧病房訪客探視（病），每日固定1次探視（病）時段，且每名住院病人每次限2名訪客。有關禁制探視（病）的除外條件，則包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等醫療作業需要；其次是急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要；以及其他應醫療機構要求或同意者。

每名住院病人陪病者以1名為限（含照顧服務員），並採實名登記，包括登記姓名、電話等，並確實掌握其TOCC資訊（旅遊史Travel、職業史Occupation、接觸史Contact及群聚史Cluster）。也請陪病者減少在院內移動，若有進出醫院必要，需配合院方分流機制。

社會及勞動處長林志忠表示，由於疫情趨緩，社區照顧關懷據點、長照2.0的C級巷弄長照站等單位及社區長輩，都希望能盡快恢復共餐等服務；林明溱則表示，縣府會審酌疫情發展，在各項防護措施無虞條件下，逐步開放，讓長者能參與據點活動，生活更快樂。

(中時 )