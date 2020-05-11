遠傳電信（4904）11日公佈4月自結合併營收61.41億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.90億元與7.12億元。4月份單月每股盈餘（EPS）為新台幣0.22元。

累計至今年4月，遠傳合併營收255.30億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為92.93億元與28.84億元；自結稅後每股盈餘（EPS）為0.89元，已達成全年度財測目標36％。

遠傳布局5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安關鍵技術力效益持續顯現，4月份新經濟營收穩定成長，年成長率達20％，資通訊業務營收年成長幅度達32％。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩健，除了漫遊業務受疫情影響衰退，月租型用戶數與總用戶數維持正成長，月租型客戶流失率持續低檔。

遠傳順利通過5G事業計畫書、資安計劃書與基地台架設許可，全面展開5G網路佈建，除了和第一個重量級5G企業專網客戶完成簽約，更與5G服務領導業者韓國電信（Korea Telecom，KT）透過VR（Virtual Reality，虛擬實境）線上簽訂合作備忘錄（MOU），展開包含5G、數位內容、漫遊服務等策略合作計畫，共同加速5G發展，豐富消費者的5G行動生活。

遠傳推動永續發展屢獲肯定，連續第四年獲《遠見雜誌》「企業社會責任大調查－楷模獎」殊榮；更於防疫期間投入公益不間斷，遠傳friDay影音首次與HAPPY GO、台灣世界展望會合作，與消費者一起看片做公益。響應世界地球日50週年，廣邀客戶、消費者、員工、以及高達300家供應商一起響應為期兩週的遠傳環保週活動，攜手志同道合的夥伴擴大影響力，關注全球永續發展趨勢，實現「寶衛地球、讓愛遠傳」的目標。

(工商 )