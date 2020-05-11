信義房屋（9940）11日舉辦第一季線上法說會，信義房屋表示，國內疫情已趨緩，有助於觀望買盤遞延回籠，積極推動數位服務，無錫大案「山水嘉庭」因疫情使工期落後約三個月，也會加速交屋時程，力拚2021年第二季交屋，目前還封境管制的日本及大馬，分別以深耕當地客戶、研擬境外簽約等作法，來降低疫情的衝擊。

由於「信義嘉庭」銷售率已達95％，認列高峰期已過，第一季僅認列0.87億元，疫情亦影響海內外銷售業務，業績較明顯衰退，今年第一季營收結構中近九成來自國內房仲代銷事業撐盤，合併營收21.88億元、年減30％，獲利0.4億元、年減九成，每股純益0.05元。

總戶數608戶的「山水嘉庭」銷售率約5％，信義房屋財務執行協理陳志桓表示，受到疫情的影響，目前工程進度約延遲3個月，不過會將工程和交屋儘可能合併進行，讓交屋時程不會受到太大影響，同時以實品屋呈現產品增加競爭力。

國內受疫情衝擊相對較海外小，單就國內房仲代銷本業來看，4月營收6.9億元，減少17.9％，前四月26.1億元，年減9.2％。信義表示，疫情在3月下旬起衝擊交易量，衰退幅度尚可接受，不過首購產品並未受太大影響，近來購屋人信心回到去年下半年的水準，利率低、股市回穩，因疫情而觀望的買盤會遞延而漸入佳境，未來也會透過數位工具、串流線下服務，增加競爭力。

海外事業則是受疫情衝擊較大，陳志桓表示，日本及大馬因封境管制，日本以經營當地客戶，大馬則研擬不用在當地簽約、且合於當地法令的作法，降低疫情衝擊。此外，大馬環灘島去年9月購得200公頃土地已過戶，但12月買的100公頃土地，因疫情還需當地政府核准才能過戶，有一些遞延，但也同時也開始找具開發經驗的建築師初步評估，進入前置作業。

(工商 )