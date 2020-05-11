農民生活補貼自即日起至6月30日受理申請，農委會表示，農委會主任委員陳吉仲今（11）日至桃園市龍潭區農會視察農民申請情形，並致慰問之意。由於農委會採簡化便民作業，對於已參加農民健康保險或農民職業災害保險，並於農會信用部已開立帳戶的農民，將由電腦資訊系統審查後，於5月15日前直接將補助款1萬元匯入其帳戶，所以申請首日各地區基層農會辦理狀況良好，未見排隊人潮。

農委會進一步說明，為簡化申辦程序，對於實際耕作的農民向本會農業改良場（所）申請實際耕作證明書，採行雙軌分流制度，農民可就近向各農業改良場（所）遞件申請；也可以由農會統一受理向農業改良場（所）遞件申請。改良場（所）對於農民個人申請的實際耕作證明書，將寄送農民個人；對於由農會統一遞件申請者，將統一寄送農會辦理。

農委會指出，資料已建置在系統中的農民，攜國民身分證及本人存摺封面影本至農會即可完成申請；另外，個人向改良場申請實際耕作證明書的農民，另請攜帶實際耕作證明書向農會申請。同時，為了更便利農民申請，非屬農保或農職保被保險人之實耕者，除向戶籍所在農會申請外，亦可向現居地之基層農會申請。

農委會強調，發放對象如參加農保、農職保等於管理系統中已登錄完整者約99萬農民，系統審核通過後，將於明（12）日起陸續進行匯款作業，請農民注意，並至農會補登確認補貼完成入帳。至於未符合農保、農職保、農糧政策之青農，可依實耕者認定核予補助，農會已將輔導在案之百大青農及在地青農約1萬名納入補助對象，可省去申請作業時間，簡化作業流程。

(工商 )