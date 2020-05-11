台中去年發生牙醫師命案，二審以凶嫌罹患思覺失調症而判無期徒刑。王妻（右2）提出終身監禁及治療、落實無期徒刑等訴求，呼籲司法改革要更貼近民意。（陳淑芬攝）

台中去年5月間傳出駭人聽聞牙醫師命案，賴姓男子持刀闖進牙醫診所砍傷2護士、殺死王姓牙醫師，二審以賴男罹患思覺失調症，仍維持無期徒刑判決。被害人遺孀11日下午舉辦記者會強調，尊重司法，但無法接受判決理由，並提出終身監禁及治療、落實無期徒刑及要求重大刑案精神鑑定要更周全，並呼籲司法改革要更貼近民意。

王姓牙醫的妻子在多名牙醫團體代表陪同出席，她沈重地說，近幾年來，台灣司法針對精障人士傷害人命中的重大案件，因為《刑法》19條「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨

識而行為之能力者，不罰」等規定，而讓善良的受害人用鮮血及生命寛容了凶嫌刑責，導致公平正義被大打折扣，這是家屬一輩子的痛，相信社會也不忍悲劇一再發生。

王妻表示，家屬盼能「嚴懲暴力、社會安全」而成立「聲援被害人，公民大聲說」網路粉專，針對社會連續凶案的司法刑責及修法期待等議題作民眾意見調查，希望反映民意，讓政府知道民意所趨，並期待司法改革能更貼近民意。

針對丈夫命案，二審以凶嫌賴男罹患思覺失調症而維持無期徒刑。王妻強調，家屬尊重司法，但無法接受判決理由， 賴男犯案殺人時並未受到精神疾病顯著影響，家屬請求檢察官上訴，這是家屬要求真相的公民權利，也是司法價值及社會安全的最後一道防線。

王妻指出，她日前北上向立委及總統府陳情，提出多項訴求包括，政府對思覺失調症患者的照護應該改進；在司法層面則提出成立司法精神病房，並落實終身監禁、終身治療及回歸社會的監護機制，一定要審慎評估。

她並建議，重大命案的思覺失調症凶嫌不得假釋或特赦，並延長監護到10年至20年；在重大刑案的精神鑑定要更周全精緻、對思覺失調症患者回歸社會建立監護人制度，並補助弱勢被害人家庭及子女教育問題。

(中時 )