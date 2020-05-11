新冠肺炎疫情趨緩，但戴口罩已成人們日常，長期佩戴口罩容易造成耳朵疼痛；犁記糕餅店老闆「餅哥」張仕宗與友人捐贈370個「口罩舒適帶」，給台中市警局保大特警使用，讓員警久戴口罩執勤不會不舒服，全力維護拚治安。

張仕宗指出，從事科技業的楊老闆者，研發「口罩舒適帶」，讓使用者可依個人頭型尺寸大小調整配戴長度及修剪，能大幅改善警察同仁長時間戴口罩，耳朵產生的壓迫及疼痛不適情形，又可水洗重複使用，是長時間配戴口罩的必備利器。民間捐贈給第一線的基層警察「口罩舒適帶」，讓執勤員警感到暖心。

保安警察大隊大隊長李建興表示，「餅哥」張仕宗長期支持警政工作，有了這些口罩舒適帶，讓員警執勤時更能免除長時間配戴口罩的不舒適感，也將這份心意轉換為維護社會治安與提升服務品質的原動力；「餅哥」張仕宗期盼能拋磚引玉，呼籲各界重視員警執勤安全。

(中時 )