台中市北屯區公所11日舉行「台中市北屯區109年孝行楷模表揚」，共34位孝行楷模接受表揚，家庭是每個人生命中重要的出發點，得獎者無怨無悔照顧家人的孝行，受鄰里讚賞，是社會大眾效法的典範。

北屯區公所指出，因應新冠肺炎疫情，避免群聚，取消公開表揚大會，但祝賀心意不變，由區長李印欽、副區長歐陽明、主任秘書劉月琴等，前往孝行楷模家中致贈獎牌及禮品，並請專業攝影師為孝行楷模得獎人拍照留念。

北屯區長李印欽表示，為推廣孝行精神，特請全區各里推舉楷模，希望藉由里長及里幹事平日深入里鄰，深知里鄰事物，而帶頭發掘更多孝行事蹟；孝行楷模皆能長期實踐孝道，孝順長輩的事蹟令人敬佩並值得效法。

李印欽說，很多無怨無悔侍奉年邁雙親，或照料公婆、家人等，獲獎人幾乎努力用生命、身體力行實踐，期盼透過表揚孝心孝行楷模，喚醒社會大眾對行孝之重視，具體展現孝親之行動。

(中時 )