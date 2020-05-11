在聯準會(Fed)激進貨幣政策的推動下，投資者一直在大舉重返股市。五月份，股票市場處於上升趨勢，對於那些在3月份股市崩盤中堅持了下來的投資者來說，這是一個可喜的進展。然而，一些人表示，這種情況不會持續太久。全球衰退警報已經拉響！一位億萬富翁投資者說你應該買黃金了！

今年4月，億萬富翁辛格(Paul Singer)在給投資者的一封信中說，他預計股市將下跌50%。在此之前，他曾建議他的員工做好長期隔離的準備。那是在2月1日，比大多數人預料的要早得多。

根據《紐約客》的一篇文章，辛格的對沖基金(埃利奧特管理公司)的年回報率為14%。文章沒有說明具體是在什麼時期，但是埃利奧特管理公司自1977年以來一直在運作。如果文章所指的回報率是辛格基金的全部時間，那麼他的業績一直高於平均水平。

眾所周知，辛格對自己的投資毫不猶豫。英國《金融時報》最近的一篇文章援引他的話說，黃金是你現在能買到的最佳資產之一。他稱黃金為「可獲得的最被低估的資產之一」，認為其價值是當前價格的許多倍。

黃金在衰退中表現良好的一個重要原因是，它是一種稀缺商品，隨著時間的推移會保持其價值。它作為一種貨幣已經有2700年的歷史了，而且一直以來都是一種可靠的價值儲存手段。黃金需求來自珠寶、製造業和其他行業。黃金的稀缺性限制了供應。

供給和需求的組合保證了黃金的重量價值。至於它是否會在未來變得更有價值，這在很大程度上取決於更廣泛的經濟。

當股票中明顯存在資金時，投資者就會對黃金失去興趣，因為黃金不產生現金流，而且表現不及主要股指。然而，在經濟衰退時期，投資者對黃金的興趣要大得多，他們將黃金視為安全的避風港。

這很有道理。作為一種稀缺商品，黃金的價值並不取決於企業盈利或GDP增長。只要人們想要黃金，而手頭又沒有什麼東西，黃金就會有價值。如果其他資產類別的投資機會不多，預計黃金的價值還會上升。

(中時電子報)