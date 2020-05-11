氣溫飆破35度，蛇類移動頻繁；台中市北屯區有民眾日前在凌雲新村公園內，赫然發現雨傘節蹤跡並通知119，但捕蛇業務轉由農政單位委外廠商派人處理，民眾等候並以樹枝壓制，期間蛇不斷抖動、掙扎，壓制人苦等30分鐘，坦承內心煎熬、且相當害怕。

北京里長蘇乙昌指出，當天傍晚里民在公園內散步，發現草地上有雨傘節出沒，他接獲通知趕到現場，與民合力壓制「不速之客」，因為雨傘節有毒，若被咬到後果不堪設想，事後並提醒公園散步民眾，謹慎留意。

時序入夏、氣候炎熱潮濕，捕蛇案件暴增，承攬業務的農政單位人員表示，大坑區一筍農在水溝旁小解時，發現眼鏡蛇突然竄出，蛇頭昂揚、吐蛇信呈警戒姿勢，嚇到頓時無尿意，趕緊拿手機撥打119通報處理。

台中市消防局統計，今年1、2月累積捕蛇案件共158件，光是3、4月就有309件，而4月迄今的通報量達930件，讓累積通報件數躍升至1397件較去年同期多；呼籲民眾除撥打119，也可透過1999直接通報捕蜂捉蛇。

北京里長蘇乙昌說，天氣愈來愈炎熱，蛇類通常會找陰涼的地方藏匿，像水溝、草叢，盆栽等，且民眾大多有在種菜，遇到蛇的機率較大，呼籲民眾保持居家內外環境清潔，勿有蛇類放生等行為。

(中時 )