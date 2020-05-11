昨天是母親節，社群網站當然不少應景的慶祝照片，羽球世界球后戴資穎的粉絲專頁「戴戴粉/Tty」管理員放上以小戴第一人稱的短文曬媽咪，透露她與家人相處的可愛互動。

文章提到，因為家裡有一位一手包辦所有家裡大小事的媽咪，所以有一位阿祖，在打球則有一位一手包辦所有雜事的老爸，所以有一位戴資穎，話鋒一轉差點要變成提前慶祝父親節。

隨後小戴補充，感謝不只有在母親節和父親節才說出來，家裡每個人都扮演很重要的角色，姐姐替她分擔所有喜怒哀樂和陪她做些有趣的事，奶奶負責買她喜歡的食物回家給她吃，更在她比賽時狂唸「阿彌陀佛」只希望小戴贏球，姑姑們也是從她和姐姐小時候，一直疼姐妹倆到現在，未來就換小戴和姊姊要來照顧長輩們。

一一點名感謝家人的陪伴，造就一位戰績出色的羽球世界球后，最後小戴感性寫道：「家就是這麼簡單，也這麽重要，缺一不可！！」

(中時 )