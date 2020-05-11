（政委龔明鑫主持政院紓困記者會。圖／彭媁琳）

新冠肺炎疫情即將從紓困進入振興階段，原本經濟部提出「酷碰券」，消費折抵的振興方式，遭到外界批評太過複雜。近期，政委龔明鑫皆以「振興券」來稱呼，似乎蔡政府要整體改版，來重新包裝振興方案。

龔明鑫今日主持行政院紓困記者會，被問到何時進入振興階段推動酷碰券？酷碰券會提出什麼優惠？龔明鑫皆以「振興券」來回答，而不再提酷碰券。

龔明鑫表示，「酷碰」是折扣的意思，因為是振興階段實施，且形式是多元的，叫「振興券」也不錯，但名字還沒定案。

但是，如果稱為「振興券」，就會跟交通部推出綁國旅的「振興抵用券」重複，民眾會搞不懂兩個方案是不同的。

龔明鑫回應，兩者的功能不同，振興抵用券是與國旅住宿連動，針對疫情海嘯第一排的住宿業、餐飲業提供協助。「振興券」是整體促進消費，面向比較廣，還是有點區隔。

他重申，「振興券」在陸續討論中，方案一定會實施，至於實施形式，已經到收尾階段，行政院長蘇貞昌拍板後會盡快對快公布；外界的各項建議都會納入考量，方向上還是秉持好領、好用，促進消費與不要產生替代消費等原則來設計。

(工商 )