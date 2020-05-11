苗栗火炎山以壯闊風景聞名，新北市員警上月休假前往時，不慎墜崖喪命，近日又有遊客帶著約4歲男童去踏青，放任男童站在懸崖旁，父母則只顧著為孩子拍照，危險舉動也在網路上引發圍剿，林務局則表示，現已新增警示牌，並加強人員宣導，呼籲民眾以安全優先，誤貪看美景而發生憾事。

據了解，火燄山海拔約600公尺，風景壯闊優美，被票選為「台灣必訪步道」第1名，但因下方土石鬆動、地基掏空，稍有不慎便可能發生意外，上月初就有員警踏青時不慎墜崖。

但近日地方臉書群組貼出1張照片，約4歲的男童站在懸崖邊，雖一旁有大人抓著他的手，驚險畫面仍讓人捏一把冷汗，照片貼出後有立刻引發網友撻伐，認為父母太過粗心，痛批家長沒有警覺性。

林務局則表示，現已加強設置告示牌，也會針對登山口、各危險拍照區域加強，預計7月全面完成，相關人員雖盡力勸導，但仍防不勝防，又無法源依據開罰，還是要靠民眾自律確保安全。

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(中時電子報)