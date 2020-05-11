即時通訊服務Jello自推出以來，持續推出符合年輕世代需求的獨特功能，為順應使用者對於貼圖的需求，Jello獨家上架品牌代言人潤娥的官方貼圖，從5月11日起開放下載，趕緊下載讓女神陪著你幸福聊天！

Jello著重年輕世代的需求，提供注重用戶隱私的加好友機制、訊息倒數計時消失的悄悄話模式、輕鬆掌握金流且免手續費的轉帳功能、以及貼切表現當下心情的自製貼圖，豐富聊天的樂趣。

根據Jello四月份的官方用戶體驗調查，有6成以上的用戶表示最喜歡Jello無廣告干擾的聊天環境，由此可見用戶已厭倦收不完的陌生推銷訊息。Jello提供多種新增好友的方式，如透過Jello ID、手機號碼、QR Code、或由群組、尋找附近的人等，但一定都要經過對方確認好友邀請後，才能開啟對話，因此能完全避免陌生訊息，以及廣告的叨擾。再加上Jello的介面設計簡約清新，解決其他通訊軟體使用上的痛點。

另外有趣的是，在這份調查當中，適合用來傳秘密的「悄悄話」模式，最常使用對象竟是朋友及閨蜜，比率高達近6成，與情人使用比率僅近三成。而絕大部分的用戶表示喜歡在文字對話中穿插更能精準表達感受的貼圖，Jello打破既定的貼圖模式，提供多樣化的貼圖，包含能自行上傳圖片作為專屬貼圖的「自製貼圖」功能，和「手繪貼圖」的客製選項。其中手繪貼圖能透過聊天室內建的14種趣味塗鴉模板，或空白模板，搭配深淺調色功能，讓用戶能盡情揮灑創意，創造出獨一無二的動態貼圖。

Jello預告將於今年8月推出全新的頻道功能，讓每位用戶都能在Jello上建立專屬頻道。Jello貼心用戶重視不受干擾的聊天環境，頻道和聊天的頁面將完全區隔。頻道建立者可透過URL連結、或QR Code邀請其他人訂閱頻道，並可在頻道中免費群發訊息給所有訂閱頻道者，訂閱者也能與頻道主互動。

未來還將運用與街口電子支付串接的金流功能，應用於Jello頻道中，讓各類型的頻道主，無論是個人、商家、KOL都能接受訂閱者的捐獻，順應因疫情而改變的互動模式，預計將引起另一波風潮。

(科技)