雲林縣口湖鄉垃圾堆置轉運場累積超過2000噸垃圾，堆積成山引發民怨。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉垃圾堆置轉運場累積超過2000噸垃圾，垃圾堆積成山發出惡臭引發民怨，口湖鄉長林哲凌因此透過臉書直播「Who can help？」求援，11日立委蘇治芬邀環保署出手協助，環保署承諾全力配合經費，但請縣府與鄉公所提出垃圾去化具體方案，中央與地方齊心才能鏟除垃圾山。

立法委員蘇治芬為解決口湖垃圾山問題，11日邀環保署環境督察總隊長李健育、縣環保局人員到口湖鄉協商，口湖鄉長林哲凌表示鄉公所只能清運家戶垃圾，有賴縣府統籌調度全縣垃圾焚燒、掩埋，去年口湖鄉去化垃圾2080噸，今年至今只處理400噸，導致口湖鄉快被垃圾淹沒了。

蘇治芬說，縣內垃圾去化需由縣府完整規畫，並訂定處置與減量目標，口湖鄉垃圾堆置高達上千噸，讓她非常擔心公共衛生安全，因此才會急請中央協助調度，希望環保署要保證協助口湖處理垃圾問題，並與口湖鄉親約法進行垃圾減量。

雲林縣環保局長鄭育麟指出，縣內垃圾從先前的4700噸，累積至今達8萬餘噸，主要是各縣市焚化爐老舊導致焚化量下降，但雲林縣政府一直努力委外去化，前年至今焚化約8500噸，目前環保署已緊急調度500噸焚化量給口湖鄉，解決燃眉之急。

李健育強調中央會全力協助口湖鄉解決垃圾山問題，包括經費與規畫事宜，但也需要縣府提出具體垃圾去化方案、鄉公所共同配合，希望1年內將垃圾山鏟除。本月13日也會邀雲林縣政府與各鄉鎮公所到環保署開會，研商全縣的垃圾解決方案。

(中時 )