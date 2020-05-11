農漁民1萬元紓困申請11日開跑，雲林區漁會湧進大批人潮，但經人潮分流加上之前3萬元紓困申請經驗，現場少了火暴爭吵，區漁會呼籲不要聽信「申報名額有限」謠言而搶辦，只要資格符合一定可以申請；北港鎮農會則安排下鄉服務行程，藉此減少人潮聚集農會。

雲林區漁會會員人數達3萬9000餘名，是全台前3大漁會，11日1萬元紓困申請登場，區漁會為分散人流，除了本會接受申請，也增派人員至台西、麥寮、三條崙、口湖4個辦事處，一大早即有不少民眾到場申請，大部分問題都是資料沒有備齊。

漁民表示，他實在搞不清楚1萬與3萬紓困方案有何不同，但為了避免遺漏，還是準備好資料來申辦，漁會職員都很細心解說，但他還是覺得這樣很麻煩，希望能夠比照農民紓困方案，依投保名冊直接匯入存摺。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，區漁會5處紓困申報現場都經過人流分散設計，最外圍由服務人員協助確定資料是否完整，第2層分為1萬與3萬紓困櫃台，第3層則由服務人員1對1辦理，因此減少許多紛爭。

林傳育說，部分漁民急著申請紓困，主要是有謠傳紓困名額有限，先辦先贏，晚辦就可能被排擠，呼籲大家不要聽信謠言，只要資格符合，一定可以順利申辦，且1萬元紓困申請期限至6月30日，時間非常充裕。

北港鎮農會總幹事林翠香指出，農會人員將於12、13日下鄉服務，藉此減少人潮聚集在農會，也免除農民大熱天排隊等候。若有農保又有農會存摺者，1萬元紓困金會於本月15日自動匯入存摺。

(中時 )