行政院擴大辦理紓困補助1萬元，農民、漁民11日起受理申請，不過農民申請者不多，大里農會加開5個櫃台因應，不過實際常常只有一個位置有人坐。（黃國峰攝）

行政院擴大辦理紓困補助1萬元，農民、漁民11日起可受理申請，由於有農保、農職保及戶頭資料者，政府15日會直接匯款入帳戶，事前也多有宣傳，大里、霧峰、龍井等農會申辦及詢問的人不多，大多零星的來，未有排隊現象，大里農會總幹事賴東陽指出，因為大多會直接匯入農民戶頭，預計18日後，才會有未入帳的農民到場詢問。

農漁民中央擴大紓困補助一萬元政策，11日起開放申請，中市大里農會、霧峰農會、龍井農會等，事前擔心爆量的申請人潮，皆加開櫃台接受申請，不過事實是，以大里、龍井為例，準備了五個櫃台、五台電腦因應，完全沒同時滿坐過。

大里農會推廣股主任陳潮江、霧峰農會秘書游新凰皆指出，由於之前媒體上大力宣傳，有投保農保、且有農會帳戶者，都會直接撥款入帳，除了參加農糧政策農民、經改良場證明實耕農民、有農保或農職保之保險人但未在農會或郵局開戶等，二農會約各僅有200多人，需臨櫃申請，且截止日到六月底止。

大里農會總幹事賴東陽表示，由於農委會日前已篩選出參加農保已排富的99萬人在15日前會直接入帳，透過媒體的傳播，大部分農民都已知道，所以預計在18日後才會有另一波未入帳的詢問者，屆時農會會協助幫忙查詢未符合的條件為何？霧峰農會秘書游新凰指出，由於行政院農委會記載完備，屆時只要本人攜帶身分證到場，經查詢行政院農委會的福利系統查詢，就可查詢是否符合資格，農會也會主動通知當事人來補申請。

(中時 )