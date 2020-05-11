網友巧遇趙麗穎馮紹峰約會。（圖／翻攝自微博）

大陸演員趙麗穎和馮紹峰2018年無預警宣布結婚，去年迎來兒子報到，夫妻倆婚前婚後都十分低調，近日則有網友在廈門偶遇兩人牽手約會，恩愛十足。

有網友爆料在廈門街頭巧遇馮紹峰趙麗穎夫妻，同時附上拍到的照片，只見男方穿著一身黑，趙麗穎則是長髮披肩，穿著白T搭黑色緊身褲，當媽後身材依然纖細，兩人手牽手路邊散步，據網友描述，他們被路人認出還親切地打招呼。

據悉，馮紹峰從五月初就一直在廈門拍戲，而趙麗穎的新劇《有翡》日前剛殺青，這回特意到廈門探班老公，享受兩人世界。

(中時電子報)