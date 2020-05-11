苗栗市公所舉辦年度「愛心路燈認養」活動，今年因應新冠肺炎疫情，取消認養記者會及表揚活動，但仍持續鼓勵民眾踴躍認養，共同打造安全且明亮平安回家的路。

苗栗市路燈約有8100盞，每年支出450萬元左右的路燈電費，去年獲民眾踴躍認養，路燈認養數達5483盞、比率約67％。今年因疫情公所停辦表揚活動，但路燈認養持續辦理，感謝長春石化、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業、華信塑膠等企業及個人，長期認養苗栗市的路燈。

公所指出，在地企業或市民認養路燈，點亮內心深處的光明，更照亮苗栗市大街小巷。11日苗栗市長邱鎮軍致贈感謝獎座，向認養路燈的在地企業表達感謝之意。

公所說明，路燈認養費用每盞1年500元，可指定認養地點、盞數，並依認養人意願，公所會在路燈桿上張貼認養人名號的愛心造型貼紙，認養200盞以上者另製作大型點燈牌，有意認養路燈民眾，可向鄰里長或苗栗市公所公園路燈管理所詢問辦理。認養專線：331915

(中時 )