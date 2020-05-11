受到鋒面、對流發展旺盛的影響，氣象局持續針對4縣市發布大雨特報，這波降雨估計下到明天為止。至於菲律賓附近的熱帶擾動最快會在這2天內發展成熱帶性低氣壓，而是否要有機會成為第1號颱風「黃蜂」要2-3天後的發展再觀察。

氣象局預報員陳建安表示，今天主要的降雨是熱對流的作用，估計這波雨勢到今晚就會減弱，明天上午僅剩北部、東北部會有降雨，其他中南部、東部等地區則要注意中午過後的雷陣雨。周三至周五則會是穩定的天氣。

針對菲律賓附近的低壓，陳建安提到，這個低氣壓環境普通，目前還在慢慢發展中，結構不太好，但這2天有機會生成熱帶性低氣壓。

陳建安說明，至於發展成今年首颱黃蜂的機率，則要視其2、3天後的發展再觀察，若是真的發展成颱，美國、歐洲的預測有分歧，美國模式預測強度恐會來到中度颱風的等級，但走向會北轉，不會影響到台灣；歐洲模式則是預測其強度頂多發展為輕度颱風，但對使南台灣有降雨。

(中時電子報)