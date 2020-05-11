僑樂國小在國立聯合大學能源工程學系教學團隊協助下，建置綠能光電設施，並辦理相關智慧節能推廣教育，規畫綠能智慧有「雞」農場系列課程，全校師生受益良多。（僑樂國小提供／何冠嫻苗栗傳真）

僑樂國小在國立聯合大學能源工程學系教學團隊協助下，建置綠能光電設施，並辦理相關智慧節能推廣教育，呼應108新課綱，發展綠能智慧有「雞」農場系列課程，增強學子的知識與能力。

僑樂國小指出，聯大能源工程學系教授張祐維長期投入綠能科技推廣，並與教學團隊多次前往校內參訪並建置綠能光電設施，推動太陽能科技體驗課程與自動光電控制課程實做，開啟師生對綠能光電的基礎認識與興趣。

校方指出，108學年度新課綱上路，並利用太陽能光電設施，並結合學生的程式邏輯設計，發展綠能智慧有「雞」農場系列課程。

學生們經過討論、構思、設計、木工實做與美化，完成人道蛋雞養殖場，並將太陽能光電設施與學生自行開發的自動植栽灑水、物聯網自動餵食器加以整合，並且整備有機植栽，將綠能、科技、生態、減廢、回收再利用，形成有效循環，永續經營，屆時雞蛋與農作收成也可作為學生校外教學基金。

僑樂國小說明，在聯大能源工程學系教學團隊的協助與指導下，發展系統化STEAM精神的多元體驗課程方案，提供學生跨領域、動手做、生活應用、解決問題、五感學習機會，盼能藉由課程，讓學生能在適應生活和面對未來挑戰時，具備充足、良好的知識、能力和態度。

(中時 )