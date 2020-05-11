台南一名沈姓人妻2012年和林姓丈夫結婚，但婚後3年，丈夫卻和多名女子曖昧，沈女起初決定原諒，但丈夫竟再度偷吃，還在外養小三，被沈妻抓包；沒想到小三發現林男其實還養了小四，因此主動向沈女聯絡，揭發林男花心行徑。

判決指出，沈女和林男於2012年結婚，婚後3年沈妻卻發現林男與其他女子曖昧，先是選擇原諒，但林男卻不知悔改，又在2019年6月間被發現偷吃，沈女在車上找到女性球鞋、旅館住宿折價券及驗孕棒，行車記錄器還錄下林男與小三接吻、親熱的畫面。3個月後，小三發現林男竟另養小四，氣得向沈女聯絡，主動提供相約至汽車旅館的對話紀錄，2人一起揭發林男的渣男行徑。沈女認為配偶權遭嚴重侵害，要求林男賠償40萬元。

林男則辯稱，沈女個性驕縱強硬，2人僅結婚不到一年就頻頻吵架，感情越來越淡，婚姻關係早就名存實亡，但沈女卻不願離婚，且也都不過問他的感情生活；另外，他表示自己擔任送貨司機，薪水除了繳車貸外還要繳房租，認為沈女求償金額太高，沒有能力負擔。

法官認為，沈女不過問林男感情生活是為了「維護婚姻」，經勘驗相關證據及說詞，認定林男嚴重侵害沈女配偶權，考量雙方身分地位及經濟狀況，判林男應賠30萬元為適當。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)