花蓮縣礦石稅每年逾8億元，主要用於社會福利支出，開徵稅額維持不變。（許家寧攝）

每年開徵逾8億元的花蓮縣「礦石稅」，6月底將屆期重審，縣府4年前將每公噸10元調升為70元，稅收多用於社福支出，縣府11日將「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅」草案送交議會，經一讀通過開徵稅額維持不變，送交財政小組審議。

花蓮縣前縣長傅崐萁在2016年起鬆綁八不政策，經縣議會通過調高礦石稅為每公噸70元，用於社會福利、老人、身障者、低收入戶等支出，縣議會昨召開臨時會，副縣長蔡運煌說明往年稅收運用，強調稅收主要支出在社會福利，盼維持開徵稅額。

部分議員對開徵稅額提出增減意見，議員田韻馨認為，現行徵收稅率高於其他縣市，又受到新冠疫情影響，恐造成礦石產業競爭力削弱，建議從每公噸70元調降稅為35元計徵，並提撥5％分配給各鄉鎮市補助建設及維護景觀使用。

蔡運煌說，花蓮財政屬於第5級貧窮縣市，開徵礦石稅目的，是希望業者對地方善盡社會責任，取之當地、用之當地，往年平均約9億稅收，多支付包括生育津貼、新生兒篩選、免費營養午餐、國中小教科書、老人身障者免費乘車及健康檢查等。

蔡運煌指出，去年台泥獲利301億、亞泥獲利220億元，代表即使徵收70元，業者獲利還是有增加的，不會影響競爭力；花蓮縣礦石稅自2009年起開徵，2016年起礦石稅調漲後，每年實徵1.4億、7.8億、9.7億、9億，今年至4月底為4.8億。

(中時 )