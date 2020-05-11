南韓解封後不敢掉以輕心。根據韓聯社11日報導，首爾市府發布公共運輸防疫規定，規定乘客在交通尖峰時段必須佩戴口罩搭乘地鐵。新措施將在13日正式上路。

根據規定，地鐵站工作人員將在載客率超過150%的尖峰時段勸離未佩戴口罩的乘客。不過地鐵站內的自動販賣機、直營店、便利店會以正常市價販賣口罩，未佩戴者可自行購買。

此外，首爾6月起將在江南、弘大入口、新道林、高速客運站等10個最擁擠站點和10個轉乘站點安排站台安全員，引導乘客保持安全距離候車，並計劃在上下班時段以及較為擁擠的2、4、7號線增加車次或車廂數量。若滿載率超過170%，工作人員將視具體情況採取限乘或過站不停等措施。

首爾市表示，為降低搭乘公共交通工具可能發生的感染風險，建議乘客提前確認載客高峰時段和線路信息，並呼籲高危險人群盡量避免在尖峰時段乘坐公共交通工具。

此外，由於梨泰院發生群聚感染，首爾市政府要求4月24日至5月6日間曾出入梨泰院夜店或鄰近地區的人都要接受採檢，但因顧客進入夜店時用假電話號碼登記、拒接電話等狀況，仍有3000多人無法取得聯繫。

而首爾市教育局今天也提議將原定在13日恢復的高中三年級實體課程延後一週實施。

(中時 )