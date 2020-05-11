機械採收過後的毛豆田，吸引許多民眾前來「尋寶」。（張毓翎攝）

毛豆採收費工，大多數都仰賴機械的大量收成。（張毓翎攝）

嘉義縣六腳鄉毛豆種植面積位居縣內之冠，4月下旬到5月上旬為採收期，年初因雨下得少，整體產量穩定，以往每分地只收600至1000公斤，今年則提高到1000至1200公斤，由於毛豆收成得藉由大型農機具，多少都有些遺漏，因此，採收過後的毛豆田，一早吸引許多民眾拿著塑膠袋、塑膠桶，前來撿拾漏網之「豆」，準備帶回家加菜或拿去市場賣。

嘉義縣六腳鄉、太保市、朴子市、新港鄉、布袋鎮、義竹鄉、東石鄉及水上鄉皆種植毛豆，其中以六腳為大宗；王姓農民表示，毛豆目前主要外銷日本，於春秋兩期作種植，每期種植面積不同，商人依照市場需求與農民契作，若外銷訂單增加，種植面積也會擴大，此外，每年夏秋之際，常受颱風侵襲，因此，通常秋作種植面積較春作少。

王姓農民說，整體產量因梅雨來得晚，幾乎沒有損失，甚至有些細心管理的豆農，每分地還可收到1300公斤，由於毛豆採收費工，大多數都仰賴機械的大量收成，採收後的毛豆田，還有一些毛豆遺漏，有時採收機在採的同時，可看到許多民眾跟在機器後方「尋寶」，除了為晚餐加菜，還有人做成涼拌小菜，再拿去傳統市場賣，賺點外快。

六腳鄉公所說，近年農政單位為鼓勵農民轉作外銷主力作物，實施「對地綠色環境給付」計畫，如農民轉作毛豆，每公頃可獲4萬元獎勵補助，鄉內毛豆產業在政府扶植之下，穩定成長。

(中時 )