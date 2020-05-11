55箱申請案暫時放在新北市府2樓的社會福利科。（許哲瑗攝）

紓困之亂沒完沒了，衛福部次長何啟功今備詢時表示，無需將新北市萬件紓困案送回地方，否則從頭來過恐更耗時，不過新北市今下午4時許，已收到衛福部退回的萬件紓困申請案，且並未審核、僅初步建檔；新北市長侯友宜表示，衛福部要交還並授權給新北市審核，為了民眾的權益，新北市全力配合。

目前55箱申請案，暫時放在新北市府2樓的社會福利科，市府今晚6時許緊急召集29區公所同仁，研議是否送回各區公所審核；社會局官員表示，衛福部僅初步建檔6095件，尚未審查，全數退回地方審查。

新北市社會局長張錦麗表示，既然中央與地方已達成共識，為了民眾的權益，市府會扛起責任，盡快來審核確認，以早日核撥紓困金。

張錦麗轉述衛福部次長蘇麗瓊說，衛福部同仁已Key in了6095筆申請案，並查調完勞保和財稅資料，後續的審核就由新北市接手。

侯友宜表示，衛福部要交還並授權給新北市審核，為了民眾的權益，新北市也全力配合，他11日上午親筆署名向29區公所基層同仁發出一封電子信「咱同一條心照顧艱苦人」，向基層同仁連日來的辛勞表示：「大家辛苦了！」

(中時 )