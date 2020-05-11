受到疫情逆風衝擊，自行車族群無論是成車廠的巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933），或是零組件廠的桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517）等均無一倖免，4月合併營收平均衰退一至二成！

其中，巨大集團4月合併營收50.3億元，年減12.95％；前4月集團合併營收183.5億元，年減10.11％。巨大表示，4月營收衰退主因是歐元與人民幣貶值的匯率不利因素，以及受疫情影響，歐洲自有品牌銷售及代工業務均下滑。

巨大進一步表示，在自有品牌方面，歐洲市場受封城影響，捷安特歐洲公司4月營收明顯下滑，預期各國陸續解封後，營收將逐漸恢復正常；美國自行車市場需求增溫，捷安特美國公司4月銷售表現不俗；至於亞洲市場，隨著疫情在亞洲主要市場逐漸趨於穩定，捷安特中國、韓國及澳洲公司，銷售業績都有成長。

此外，上周五搶先公布的美利達集團，4月合併營收20.92億元，年減18.90％；前4月合併營收73.52億元，年減9.85％。

桂盟4月合併營收為4.1億元，年減7.67％；前4月合併營收15.08億元，年減13.79％。

桂盟集團表示，在歐美疫情趨緩下，自行車在交通與休閒上重新受到重視，歐洲許多國家也開始增設自行車專用道，讓民眾可以安心騎乘。在疫情影響下，人們也開始增加戶外活動，減少室內群聚活動，相信對自行車產業來說，將帶來正面效益。

(工商 )