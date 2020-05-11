證交所表示，街口投信今（11）日遞件申請「標普高盛布蘭特原油ER指數」及「標普高盛天然氣ER指數」資格認可，這是投信公司今年第7件（合計11檔）ETF標的指數資格認可申請案。

證交所表示，根據申請資料顯示，「標普高盛布蘭特原油ER指數」及「標普高盛天然氣ER指數」，由標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）所編製及維護，「標普高盛布蘭特原油ER指數」指數成分，是英國洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）掛牌交易之單一月份布蘭特原油期貨契約。

至於「標普高盛天然氣ER指數」指數成分，是美國紐約商業交易所（NYMEX）掛牌交易之單一月份亨利港天然氣期貨契約。

證交所表示，目前上市ETF總計119檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。

(工商 )