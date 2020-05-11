台鐵局補助適用對象（台鐵局提供）

受理窗口（台鐵局提供）

紓困作業流程（台鐵局提供）

補貼時間與額度 （台鐵局提供）

台鐵局日前宣布投入1.25億元，調降旗下商場業者，如台北車站微風之租金、權利金27.5％，為期3個月。台鐵局今日表示，考量許多第一線商家並未直接與台鐵局簽約，為協助第一線商家渡過疫情難關，已修正作業要點，並獲交通部核定。

台鐵局表示，考量台鐵車站內，部分第一線商家業者並非與台鐵局簽訂契約之廠商，為能協助第一線商家渡過疫情難關、符合交通部訂定《紓困振興辦法及臺鐵局補貼作業要點》之精神，邀集相關業者協商並達成共識，交通部已於8日核定通過修正本作業要點，增加可招商經營之業者申請補貼須檢附承諾書之規定。

依修正後作業要點，簽訂承諾書之業者，原則可選擇將其所獲得補貼金額50％以上補貼予店家，或就承租店家及加盟店繳付之租金及定額權利金補貼、減租27.5％以上，盼與第一線商家共體時艱，達到實施紓困措施之目的。

台鐵局表示，截至目前已有232家業者提出申請，核定192家業者，核定金額達5502萬餘元。如符合資格之業者，儘速提出申請，截止日期為今年7月15日。

(中時 )