2020年開春，台灣面臨更多國內外的重大挑戰。天下文化於2020年5月12日（周二）舉辦《錢復回憶錄・卷三》新書發表會。錢復先生40年公職歲月，歷經國內外重要外交及政務職 位歷練，此書的出版，將能提供國人重要的洞察與省思。

錢復先生各界好友前副總統蕭萬長、前立法院院長王金平、監察院前監察委員吳豐山、前央行 總裁彭淮南、國家安全會議秘書長李大維、國泰世華董事長郭明鑑、富邦集團董事長蔡明忠、台北論壇董事長蘇起、3位前外交部長楊進添、歐鴻鍊、程建人、教育部常務次長林騰蛟…重要貴賓，也將親臨見證此重要著作問世。

2005年，天下文化出版《錢復回憶錄》（卷一、卷二），主要記錄「外交才子」錢復先生的在中美關係上的關鍵貢獻。歷時15年後問世的第三冊《錢復回憶錄・卷三》接續記述1988年蔣經國總統辭世之後的發展，陸續擔任經建會主委、外交部長、國民大會議長及監察院長的錢復，歷時近15年的書寫，回望該時期台灣在內政和外交上經歷的驚濤駭浪。

時間：2020年5月12日（二）11：00-12：00（10：30 開放入場）地點：國泰金融會議廳A廳（松仁路9號1樓）

(旺報 )