農漁會1萬元紓困補助第1天，東港漁會搭設棚架讓漁民免去排隊日曬之苦，並加開窗口及安排路線，人潮消化快，未出現擁擠狀況。（潘建志攝）

屏東潮州鎮公所為了避免紛爭，讓申請紓困民眾更方便、排隊更有秩序，首度架設抽號碼機。（潘建志攝）

農漁民擴大紓困首日，各農漁會湧入大批民眾辦理，因消息放出多日，多數農漁會均「超前部署」，像東港區漁會增加窗口、安排路線，也搭篷架讓民眾免去日曬之苦，人潮消化快未出現擁擠。潮州鎮公所也首度裝設抽號碼機，讓現場排隊更有秩序。

東港區漁會符合紓困資格的漁民共6448人，首日收件961件。漁會很早就規畫人潮分流，在一樓大廳開設5個臨時窗口，戶外則搭設篷架讓漁民諮詢及填表，並貼心放上電風扇，讓排隊民眾不用日曬雨淋及消暑。因規畫得宜人潮消化快，現場不擁擠秩序也良好。

不過仍有些不符合資格的民眾，因領不到1萬元跟漁會人員發生爭論。從事近海漁業快60年的陳姓漁民，15歲開始出海捕魚迄今已72歲，因不是甲類會員無法申請，非常氣憤，在人員解釋後只能悻悻然離開。

另外從事淺海養殖的葉姓漁民，工作已6年多，因疫情減少養殖數量，希望損失少一點，也因不符合資格無法領取補助。他希望政府可以放寬相關規定，讓受疫情影響的民眾能領到救命錢。

琉球區漁會符合1萬元紓困補助資格的漁民有3300多人，首日收件400多件。漁會因同樣事先完成各項準備，流程也十分順利。

鑑於過去幾天湧入人潮造成混亂，潮州鎮公所首度裝設抽號碼機，維持民眾排隊等待秩序。公所主祕王建元表示，前幾天會有民眾吵說誰先來的，有了號碼牌後可減少一些紛爭，公所也設立12個窗口，減少民眾等待時間。

他說，這幾天人潮差不多，不過民眾現多會先打電話詢問相關事宜後，再到公所辦理，避免白跑一趟，電話幾乎都滿線。這幾天也有持多筆土地的地主，及兒子當警察的婦人想來申請，都被公所人員以資格不符勸退。

(中時 )