肺炎疫情劇烈震盪全球金融市場，新台幣表現相對穩定，預料未來避險需求有助支撐美元走勢，民眾也趁便宜進場買匯，分散風險資產配置做好做滿，且面對全球低利環境下，尋找相對高利的外幣存款，提高利息收益，台新銀行新推階享利外幣定存限時專案，5月29日前以新資金申辦專案，美元存款最高可獲年息2.2％、人民幣最高年息3.2％。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，市場利率處於低檔時期，皆享利外幣定存專案提供的美元及人民幣6個月期階梯式優惠利率，有利民眾資產分散布局。其中美元最高階年息可達2.2％，專案平均年息1.2％，約是美元6個月期牌告的2.4倍，人民幣最高階年息3.2％，平均年息為1.7％。且承作門檻低，1,000美元以上及人民幣1,000元以上即可申辦。

盛季瑩指出，除優惠利率外，還有機會也可獲得享匯率、手續費等優惠，如民眾以外幣現鈔存入或外幣匯入匯款承作專案可減免手續費，若再搭配「快．換匯」還可在特定日、特定時段享有換匯減分優惠。另為便利民眾申辦專案，該行除提供分行臨櫃辦理外，對不想出門的民眾，可透過郵寄通訊、網路銀行及行動銀行通路辦理，取得相當便利。

盛季瑩強調，申辦階享利外幣定存專案後，若有臨時資金需求，該行提供業界少見的定存本金預約減降服務，只要每個月付息日前，透過臨櫃或線上完成預約部分本金提領，即可在下次付息日取得資金，剩餘本金仍可持續適用專案利率優惠，完全沒有定存中途解約利息打折的問題。但她特別提醒，專案雖將進行到5月29日止，但若截止日前已達原預定總募集額度，將提前截止。

(工商 )