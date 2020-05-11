（雃博推陽壓呼吸器搭配新型呼吸管路配件的整合方案，提供輕、中度新冠肺炎患者另一呼吸治療方案。圖／雃博提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情延續，全球重症呼吸器價格高昂且嚴重不足，醫材廠雃博（4106）11日發表陽壓呼吸器搭配新型呼吸管路配件的整合方案，提供輕、中度新冠肺炎患者另一呼吸治療方案，並已向衛福部提出審核申請。目前西班牙、英國、日本及新興市場訂單已在洽談中，近期敲定最快2～3周後就能出貨。

雃博3月後產能逐漸恢復，歐洲醫院市場需求也開始轉強，抵銷家用的下滑，目前中國、台灣工廠都在加班，第二季業績將恢復去年常態水平，將勝過首季；法人推估，第二季營運有望季增2成。

美國美國食品藥品監督管理局（FDA）在3月就緊急發布替代重症呼吸器的輔助辦法，英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）也有提出指引，讓陽壓呼吸器（CPAP）成為歐美各國重症呼吸器不足下，治療新冠肺炎患者的另一選擇，包括大廠Philips、ResMed等，也通過當地醫療機關核可，投入臨床治療新冠肺炎患者。

董事長李永川指出，目前全球90％以上的確診病患屬輕、中度，歐洲及美國已有陽壓呼吸器廠商提出類似的解決方案，通過當地醫療機關核可，並投入臨床治療新冠肺炎患者。公司現正爭取核發國內專案製造許可證，以利服務歐美以外需要製售證明的地區與國家，如亞太地區的國家，讓台灣醫材廠儘快加入全球抗疫隊伍。

雃博透露，此產品已接到很多詢問，歐洲國家已和西班牙、英國的醫院通路在洽談，其他包括墨西哥、巴西、哥倫比亞、埃及，及亞洲新興國家，甚至日本都有訂單在洽談；只要訂單敲定，2～3周內就會出貨，推估最快時程落在5月底。

考量有些國家要求出貨醫材廠，要有當地政府的上市許可，如印尼、泰國、沙烏地阿拉伯等，目前密切與衛生福利部食品藥物管理署商討進行中，近期將送件目標6月取得。

(工商 )