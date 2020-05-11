台中市府辦理紓困補助金申請，全面E化加速流程，11日北屯區公所率先發出全台中第1件紓困補助金，由民政局長吳世瑋到場發放，民政局指出，今日各區公所審核通過28件，共發出57萬元，以「從寬、從簡、從速」加速審核流程，發揮「順時中」效率。

市府以「4個主動」全面協助中央紓困方案，包括主動「收件」、主動「登打資料」、主動「審查」、主動「發放」，昨日取得確定申請書格式後，相關局處加派人手，母親節加班收件、登打、審查，截至目前為止約收件1萬2000件，如審查有疑義，再報請中央審查。

民政局表示，北屯區公所累積收件1800件，經周末加班審理，已通過兩件因疫情影響收入的擴大紓困案，分別為因疫情造成交易減少的無保房仲廖先生，及因疫情影響，收入由每月2萬多銳減為1萬多，無力付房租與攤費的市場攤商林姓婦人，兩人都符合紓困資格。

市府統計至今日截止，全市審核通過並已發放紓困金，包括北屯2件、太平17件、大里1件、烏日3件、清水5件，累計28名民眾受惠，依資格條件不同，共發放57萬元。

其中，北屯區公所為加速行政流程，在區公所外搭棚架設獨立作業區，開設10個受理窗口、加派20多名人力；為減少人員接觸，降低疫情風險，該紓困補助金統一透過帳戶匯款，民眾如無開立帳戶或領取有困難，公所將視情況，透過開立支票等方式從寬協助。

(中時 )